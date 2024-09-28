В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 28.09.2024, 22:19
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Из-за похолодания.
Синоптики предупредили, что в воскресенье, 29 сентября, ожидается резкое похолодание. В этой связи метеорологи объявили оранжевый уровень опасности.
«Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении… 29 сентября (воскресенье) по юго-востоку республики ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает: максимальная температура воздуха в дневные часы будет находиться в пределах +10… +15», — сообщили в Белгидромете.
В ночь на воскресенье холоднее всего будет в Гродно – всего +6, +8 градусов. Днем центром холода станет Могилев – до +13 градусов.
Ветер по всем регионам не должен быть сильнее 9 метров в секунду.