СМИ: Израиль планирует наземную операцию в Ливане 28.09.2024, 22:30

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ЦАХАЛ уже готовится к операции.

Стало известно о подготовке израильской армии к наземному вторжению на территорию Ливана.

«Израиль отклонил предложение о прекращении огня — даже ограниченное — в Ливане, теперь бомбя места, где предположительно находятся ракеты большей дальности», — сообщило ABCNews со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Источник уточнил также, что готовится ограниченная наземная операция в Ливане.

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