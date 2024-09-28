СМИ: Израиль планирует наземную операцию в Ливане
- 28.09.2024, 22:30
- 1,570
ЦАХАЛ уже готовится к операции.
Стало известно о подготовке израильской армии к наземному вторжению на территорию Ливана.
«Израиль отклонил предложение о прекращении огня — даже ограниченное — в Ливане, теперь бомбя места, где предположительно находятся ракеты большей дальности», — сообщило ABCNews со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Источник уточнил также, что готовится ограниченная наземная операция в Ливане.