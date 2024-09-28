Ученые: Земля могла «украсть» Луну
- 28.09.2024, 22:55
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Вероятно, спутник нашей планеты появился не в результате столкновения.
Ученые предложили новую гипотезу появления естественного спутника Земли. По их словам, наша планета могла «захватить» Луну из космоса, а не получить ее в результате катастрофического столкновения с другим небесным телом, сообщает Phys.org.
За шесть миссий на Луну с 1969 по 1972 год астронавты «Аполлонов» собрали более 362 килограммов лунной породы и грунта. Химический и изотопный анализ этого материала показал, что он похож на породу и почву на Земле: богатый кальцием, базальтовый и датируемый примерно 60 миллионами лет после образования Солнечной системы.
Поэтому планетологи, которые собрались на конференции в Коне на Гавайях в 1984 году, пришли к единому мнению, что Луна образовалась из обломков, появившихся после столкновения с молодой Землей.
Но теперь ученые из Университета штата Пенсильвания предложили новую гипотезу. Они считают, что Земля могла получить свой спутник после тесного сближения с двойной системой, одной из частей которой Луна и была.
Как отметил один из авторов исследования Дарен Уильямс, после конференции в Коне остались вопросы. Например, Луна, которая образовалась после столкновения планет, должна вращаться над экватором Земли. Но наша Луна вращается в другой плоскости.
В альтернативной теории захвата двоичного обмена, говорят исследователи, гравитация Земли разделила двоичный объект, захватив один из объектов — Луну — и сделав ее спутником, вращающимся в своей текущей плоскости.
По словам Уильямса, нечто подобное происходит и в других частях Солнечной системы. Например, Тритон – крупнейший спутник Нептуна. Считается, что он был «вытянут» на орбиту, которую он занимает сейчас, из пояса Койпера. Считается, что большая часть объектов, расположенных там, - двойные.
По мнению ученых, Земля могла захватить спутник гораздо больших размеров, например, похожих на Меркурий и Марс, но он был утерян из-за нестабильной орбиты.
Проблема в том, что орбита «захвата» — та, по которой движется Луна — изначально была вытянутым эллипсом, а не окружностью. Со временем под влиянием экстремальных приливов форма орбиты изменилась.
Ученые рассчитали приливные изменения, а также форму и размер орбиты. Они определили, что первоначальная эллиптическая орбита постепенно сжималась в течение тысяч лет. После того, как Луна зафиксировалась на нынешней орбите, приливная эволюция, вероятно, обратилась вспять, и Луна начала постепенно отдаляться.