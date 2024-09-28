закрыть
28 сентября 2024, суббота, 23:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Земля могла «украсть» Луну

  • 28.09.2024, 22:55
  • 1,312
Ученые: Земля могла «украсть» Луну

Вероятно, спутник нашей планеты появился не в результате столкновения.

Ученые предложили новую гипотезу появления естественного спутника Земли. По их словам, наша планета могла «захватить» Луну из космоса, а не получить ее в результате катастрофического столкновения с другим небесным телом, сообщает Phys.org.

За шесть миссий на Луну с 1969 по 1972 год астронавты «Аполлонов» собрали более 362 килограммов лунной породы и грунта. Химический и изотопный анализ этого материала показал, что он похож на породу и почву на Земле: богатый кальцием, базальтовый и датируемый примерно 60 миллионами лет после образования Солнечной системы.

Поэтому планетологи, которые собрались на конференции в Коне на Гавайях в 1984 году, пришли к единому мнению, что Луна образовалась из обломков, появившихся после столкновения с молодой Землей.

Но теперь ученые из Университета штата Пенсильвания предложили новую гипотезу. Они считают, что Земля могла получить свой спутник после тесного сближения с двойной системой, одной из частей которой  Луна и была.

Как отметил один из авторов исследования Дарен Уильямс, после конференции в Коне остались вопросы. Например, Луна, которая образовалась после столкновения планет, должна вращаться над экватором Земли. Но наша Луна вращается в другой плоскости.

В альтернативной теории захвата двоичного обмена, говорят исследователи, гравитация Земли разделила двоичный объект, захватив один из объектов — Луну — и сделав ее спутником, вращающимся в своей текущей плоскости.

По словам Уильямса, нечто подобное происходит и в других частях Солнечной системы. Например, Тритон – крупнейший спутник Нептуна. Считается, что он был «вытянут» на орбиту, которую он занимает сейчас, из пояса Койпера. Считается, что большая часть объектов, расположенных там, - двойные.

По мнению ученых, Земля могла захватить спутник гораздо больших размеров, например, похожих на Меркурий и Марс, но он был утерян из-за нестабильной орбиты.

Проблема в том, что орбита «захвата» — та, по которой движется Луна — изначально была вытянутым эллипсом, а не окружностью. Со временем под влиянием экстремальных приливов форма орбиты изменилась.

Ученые рассчитали приливные изменения, а также форму и размер орбиты. Они определили, что первоначальная эллиптическая орбита постепенно сжималась в течение тысяч лет. После того, как Луна зафиксировалась на нынешней орбите, приливная эволюция, вероятно, обратилась вспять, и Луна начала постепенно отдаляться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников