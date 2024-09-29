США отдали распоряжение сотрудникам посольства в Бейруте покинуть Ливан 29.09.2024, 1:05

Но о закрытии посольства речь не идет.

Государственный департамент США в субботу отдал распоряжение некоторым сотрудникам своего посольства в Бейруте и членам их семей покинуть Ливан на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы.

«Персонал посольства США в Бейруте ограничен в личных поездках без предварительного разрешения», - говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве добавили, что дополнительные ограничения на путешествия могут быть наложены на персонал США, отвечающего за безопасность руководителя миссии, без предупреждения или без уведомления из-за усугубления проблем с безопасностью или угроз.

Распоряжение касается членов семьи персонала посольства, а также неосновных работников.

Государственный департамент также призвал американцев покинуть Ливан, предупредив, что и без того ограниченные возможности уехать из страны могут оказаться недоступными, если ситуация с безопасностью ухудшится.

«Посольство США настойчиво призывает граждан США, находящихся в Южном Ливане, вблизи границ с Сирией или в поселениях беженцев немедленно покинуть эти районы», — говорится в сообщении.

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