Daily Mail: Джонсон планировал спецоперацию против Нидерландов
- 29.09.2024, 2:55
Якобы с целью захват склада с вакциной от коронавируса.
В разгар пандемии коронавируса премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривал возможность проведения военной операции по захвату вакцины на складах в Нидерландах, утверждает Daily Mail.
Возможность тайной операции рассматривалась в марте 2021 года, когда между ЕС и Великобританией развернулся спор о распределении вакцины от Covid фирмы AstraZeneca. Джонсон тогда был сердит на ЕС и считал, что Брюссель «со злым умыслом» относится к Британии.
Как указано в мемуарах, Джонсон «заказал определенную работу относительно того, возможно ли технически осуществить водный налет на склад» в городке Лейден в Нидерландах, где хранились запасы вакцины, «и забрать то, что законно принадлежит нам и в чем Великобритания отчаянно нуждалась».
Заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант Дуг Чалмерс сказал премьер-министру, что план «определенно выполним» и предусматривает использование жестких надувных лодок для навигации по голландским каналам. Однако Чалмерс предупредил Джонсона, что операция не останется незамеченной, и Лондону придется объяснять, «почему мы фактически вторглись к давнему союзнику по НАТО».
В конце концов Джонсон признал, что идея была «сумасшедшей» и отказался от нее.