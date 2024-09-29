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Daily Mail: Джонсон планировал спецоперацию против Нидерландов

  • 29.09.2024, 2:55
Daily Mail: Джонсон планировал спецоперацию против Нидерландов
Борис Джонсон

Якобы с целью захват склада с вакциной от коронавируса.

В разгар пандемии коронавируса премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривал возможность проведения военной операции по захвату вакцины на складах в Нидерландах, утверждает Daily Mail.

Возможность тайной операции рассматривалась в марте 2021 года, когда между ЕС и Великобританией развернулся спор о распределении вакцины от Covid фирмы AstraZeneca. Джонсон тогда был сердит на ЕС и считал, что Брюссель «со злым умыслом» относится к Британии.

Как указано в мемуарах, Джонсон «заказал определенную работу относительно того, возможно ли технически осуществить водный налет на склад» в городке Лейден в Нидерландах, где хранились запасы вакцины, «и забрать то, что законно принадлежит нам и в чем Великобритания отчаянно нуждалась».

Заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант Дуг Чалмерс сказал премьер-министру, что план «определенно выполним» и предусматривает использование жестких надувных лодок для навигации по голландским каналам. Однако Чалмерс предупредил Джонсона, что операция не останется незамеченной, и Лондону придется объяснять, «почему мы фактически вторглись к давнему союзнику по НАТО».

В конце концов Джонсон признал, что идея была «сумасшедшей» и отказался от нее.

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