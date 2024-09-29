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Ученые советуют пить кофе по утрам

  • 29.09.2024, 6:00
Ученые советуют пить кофе по утрам

Это полезно для здоровья.

Несколько чашек кофе каждое утро могут защитить человека от болезней сердца, инсульта и диабета 2 типа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа при Университете Сучжоу в Китае.

Исследователи обнаружили, что употребление трех чашек кофе в день — или около 200-300 миллиграммов кофеина — снижает риск возникновения проблем со здоровьем, связанных с сердцем или обменом веществ.

Результаты исследования показывают, что пропаганда умеренного потребления кофе или кофеина в качестве диетической привычки для здоровых людей может иметь далеко идущие преимущества.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что у людей, выпивающих три чашки кофе в день, риск сердечных заболеваний или нарушений обмена веществ был на 48% ниже, чем у тех, кто не пил кофе вообще.

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