Ученые советуют пить кофе по утрам
- 29.09.2024, 6:00
Это полезно для здоровья.
Несколько чашек кофе каждое утро могут защитить человека от болезней сердца, инсульта и диабета 2 типа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа при Университете Сучжоу в Китае.
Исследователи обнаружили, что употребление трех чашек кофе в день — или около 200-300 миллиграммов кофеина — снижает риск возникновения проблем со здоровьем, связанных с сердцем или обменом веществ.
Результаты исследования показывают, что пропаганда умеренного потребления кофе или кофеина в качестве диетической привычки для здоровых людей может иметь далеко идущие преимущества.
В ходе исследования ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что у людей, выпивающих три чашки кофе в день, риск сердечных заболеваний или нарушений обмена веществ был на 48% ниже, чем у тех, кто не пил кофе вообще.