Нетаньяху назвал причину ликвидации главаря «Хезболлы» 29.09.2024, 8:21

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Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля поблагодарил ЦАХАЛ за операцию.

Вчера в результате авиаударов Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы». Сегодня, 28 сентября, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал причину такого шага.

Об этом сообщает Sky News.

«Вчера государство Израиль убило главного убийцу Хасана Насраллу», - заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что страна свела счеты с теми, кто несет ответственность за убийство бесчисленного количество израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов.

По его словам, ликвидированный глава «Хезболлы» был центральным двигателем оси зла Ирана.

«Нассрала больше не будет террористом. Он был террористом. Он был осью оси, центральным двигателем иранской оси зла. Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Его не только активировал Иран, но и он сам много раз активировал Иран», - заявил израильский премьер.

Нетаньяху сообщил, что в начале недели пришел к выводу, что тех мощных ударов, которые ЦАХАЛ нанес по «Хезболле» в последние несколько дней - будет недостаточно.

Он заявил, что устранение Насраллы является необходимым условием для достижения поставленных Израилем целей, а именно - возвращении жителей севера страны в свои дома и изменении баланса сил в регионе на протяжении многих лет.

«Потому что пока был жив Насралла, он быстро восстановил бы те возможности, которые мы отняли у «Хезболлы». Вот почему я отдал указание - и Насраллы больше нет с нами. Его устранение способствует возвращению наших жителей в свои дома на севере, а также возвращению наших похищенных на юге», - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля добавил, что чем больше лидер ХАМАС Яхья Синвар видит, что «Хезболла» больше не придет ему на помощь, тем больше шансов у израильской стороны вернуть своих похищенных людей.

В своей речи Нетаньяху поблагодарил ЦАХАЛ, ВВС, Минобороны, Моссад и Шин Бет за большие достижения, но предупредил израильтян, что работе еще не завершена и в ближайшие дни предстоит столкнуться со значительными трудностями, которые «мы будем решать» сообща.

«Все те, кто выступает против оси зла, все те, кто стонет под жестокой тиранией Ирана и его приспешников в Ливане, Сирии, самом Иране и других местах, все они были сегодня полны надежды. Я говорю гражданам этих стран: Израиль с вами», - заявил премьер.

Продолжая свою речь, глава израильского правительства сказал, что нет ни одного места в Иране или на Ближнем Востоке, куда бы не дотянулась длинная рука Израиля. По его словам, страна сейчас находится на историческом поворотном моменте.

Так, год назад, 7 октября, враги Израиля напали на страну и думали, что израильское государство находится на пути к вымиранию. Но год спустя, удар за ударом и достижение за достижением они понимают, «насколько угасли их надежды».

«Мы полны решимости продолжать наносить удары по нашим врагам, возвращать наших жителей в их дома и возвращать всех наших похищенных. Мы не забываем их ни на минуту. Братья и сестры, дорогие граждане Израиля, в этот день я снова и снова говорю вам: вместе мы будем бороться, и с Божьей помощью вместе мы победим», - резюмировал Нетаньяху.

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