Украинцы уничтожили бронетанковую колонну РФ и взяли в плен оккупантов

Украинцы уничтожили бронетанковую колонну РФ и взяли в плен оккупантов3
- 29.09.2024, 8:43
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Разгром врага возле Селидово показали на видео.
Бойцы Национальной гвардии Украины нанесли потери российским оккупантам на Покровском направлении. В районе Селидово они уничтожили бронетанковую колонну войск РФ, а также взяли часть захватчиков в плен.
Об этом рассказали в официальном Telegram-канале НГУ. По оккупантам результативно отработала 15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады («Кара-Даг»).
«После относительно стабильной недели без слишком активных попыток механизированных штурмов, сегодня утром оккупанты попытались наступать, задействовав для поддержки 1 танк, 2 БМП и баги с пехотой. Тем самым пытались прорвать позиции 15-й бригады», – говорится в сообщении.
Гвардейцы отразили вражеское наступление, уничтожив всю технику россиян и ликвидировав живую силу. Часть же оккупантов стала пополнением нашего обменного фонда.
«Эта попытка для них стала неудачной, но она явно не последняя. Держим строй», – отметили в НГУ.