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Лукашенко струхнул и не отсвечивает

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  • Телеграм-канал «Вечерний дофамин»
  • 29.09.2024, 8:46
  • 5,928
Лукашенко струхнул и не отсвечивает

В исчезновении диктатора есть нечто тревожное.

Уничтожение Насраллы и почти всех его ближайших помощников, конечно, само по себе это не остановит войну. Возможно, на какое-то время накал страстей еще возрастет. Но стратегически этот акт очень важен.

Да, «воины джихада» смерти не боятся, для них гибель в бою — счастье. Но руководят ими совсем другие люди, которые легко благословляют шахидов, но сами умирать не собираются. Им нужны власть и деньги.

Очень напоминает Путина, правда?

И теперь они трясут задами в своих бункерах. Лидер Ирана Хаменеи спрятался в каком-то суперубежище с повышенными мерами безопасности. Лукашенко, как обычно по выходным, не отсвечивает, но сегодня в его отсутствии я чувствую что-то тревожное. Кстати, и Путина сегодня не видно и не слышно.

Потому что безнаказанности лично для них больше не существует. Если противобункерная ракета достала Насраллу, то может достать и Хаменеи, и Путина. Не говоря уже про более мелких шавок.

Телеграм-канал «Вечерний дофамин»

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