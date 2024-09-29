Пропаганда РФ в панике: дедлайны «горят» 1 29.09.2024, 8:52

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Даже дополнительные силы в Курской области не помогли реализовать задачу Путина.

У армии страны-агрессора России в Курской области истекает срок, который им выделил кремлевский диктатор Владимир Путин на возвращение захваченных ВСУ территорий. Оккупанты перебрасывают туда дополнительные силы, но это бесполезно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГ «Северск» Вадим Мысник. По его словам, громкие заявления российской пропаганды о больших перебросках войск на Курщину не стоят внимания.

Хотя эта информация и соответствует действительности, однако российской группировке в Курской области этих ресурсов все равно недостаточно. Оккупанты по состоянию на 28 сентября не смогли вернуть все территории и перспектива этого для них пока плачевна.

«Мы будем наносить поражение врагу и продолжать дедлайны их, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же выйдет... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют», - подчеркнул Мысник.

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