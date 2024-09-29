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SpaceX запустила миссию по спасению астронавтов, которые задержались на МКС

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  • 29.09.2024, 8:58
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SpaceX запустила миссию по спасению астронавтов, которые задержались на МКС

В составе экипажа — два человека вместо четырех.

Компания Илона Маска SpaceX в субботу запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), пишет «Голос Америки». У этого корабля будет дополнительная миссия.

В составе экипажа космического корабля — два человека вместо четырех. Два места решили зарезервировать для возвращения на Землю астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые задержались на станции намного дольше, чем планировалось.

Эти астронавты прибыли на МКС на корабле Starliner производства Boeing в начале июня и должны были провести на орбите всего неделю. Но при стыковке со станцией у Starliner возникли проблемы с двигательной системой. В NASA посчитали его небезопасным для возвращения астронавтов на Землю и решили отправить их домой на корабле главного конкурента Boeing в космосе — SpaceX.

В результате вместо недели Уильямс и Уилмору придется задержаться на станции аж на 8 месяцев. Корабль Crew Dragon вернется на Землю только в феврале 2025 года.

Сунита Уильямс и Буч Уилмар перед вылетом в космос. Фото: Joe Raedle/Getty Images
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