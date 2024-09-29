За донаты будут судить минского бизнесмена Сергея Юнчица 29.09.2024, 9:17

Сергей Юнчиц

Сейчас он находится в СИЗО № 1.

В Минске за донаты будут судить бизнесмена Сергея Юнчица. Внимание на расписание в суде обратила «Наша Ніва».

Сергей Юнчиц до 2023 года управлял семейной компанией «Юнико-дентал», которая занимается поставками стоматологических материалов, инструментов и оборудования известных в отрасли брендов, выяснило «Зеркало» из данных единого госрегистра юрлиц и ИП.

По данным ресурса dissidentby, бизнесмена задержали во время рейда силовиков на родственников политзаключенных 23−24 января 2024. Сейчас он находится в СИЗО № 1.

Сергея Юнчица начнут судить 2 октября в Минском областном суде. Ему предъявлены обвинения по статьям за содействие и финансирование экстремистской деятельности, следует из расписания на сайте Верховного суда. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Вести процесс будет судья Елена Курганова

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