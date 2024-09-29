За донаты будут судить минского бизнесмена Сергея Юнчица
- 29.09.2024, 9:17
Сейчас он находится в СИЗО № 1.
В Минске за донаты будут судить бизнесмена Сергея Юнчица. Внимание на расписание в суде обратила «Наша Ніва».
Сергей Юнчиц до 2023 года управлял семейной компанией «Юнико-дентал», которая занимается поставками стоматологических материалов, инструментов и оборудования известных в отрасли брендов, выяснило «Зеркало» из данных единого госрегистра юрлиц и ИП.
По данным ресурса dissidentby, бизнесмена задержали во время рейда силовиков на родственников политзаключенных 23−24 января 2024. Сейчас он находится в СИЗО № 1.
Сергея Юнчица начнут судить 2 октября в Минском областном суде. Ему предъявлены обвинения по статьям за содействие и финансирование экстремистской деятельности, следует из расписания на сайте Верховного суда. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Вести процесс будет судья Елена Курганова