Лавров устроил скандал прямо на трибуне ООН

Лавров устроил скандал прямо на трибуне ООН26
- 29.09.2024, 9:25
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Глава МИД РФ повторил кремлевскую пропаганду.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке предостерег мир от попыток «одержать победу над ядерной державой».
Как пишет AP, в своей речи глава МИД повторил кремлевскую пропаганду о том, что Запад якобы использует Украину как инструмент для стратегического поражения России и готовит Европу к участию в этой «самоубийственной авантюре».
«Я не собираюсь обсуждать бессмысленность и опасность самой идеи сражаться до победы с ядерной державой, которой является Россия», - завуалированно пригрозил министр.