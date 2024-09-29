Самую дешевую новинку BMW показали в деталях 1 29.09.2024, 9:32

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Производитель напомнил об этой машине после модернизации.

Многие забыли про самую дешевую модель баварского бренда – BMW 1 series. Производитель напомнил об этой машине после модернизации. Новинку показали в деталях в сети.

С машиной познакомились на канале Autogefühl. Новая BMW 1 series 2025 модельного года получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series, которую тоже недавно показали после рестайлинга.

Бамперы новые, вдобавок дизайнеры переработали форму и графику фонарей. Спереди изменилась форма фар и оформление решетки.

Такое решение журналисты Carscoops ранее посчитали похожим на фирменную решетку Kia. В частности аналогию приводят с хэтчбеком похожих размеров – Kia Ceed, который получил такой дизайн шесть лет назад.

Многое изменилось в салоне BMW 1 series. Изменили дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели. Все как у старших моделей компании.

Двигатели BMW 1 series 2025 модельного года:

бензиновый 1,5 л (170 л.с.);

бензиновый 2 л (300 л.с.);

дизельный 2 л (150 л.с.);

дизельный 2 л (163 л.с.).

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