«Путин точно своей смертью не умрет» 6 29.09.2024, 9:40

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Роман Свитан

Военный эксперт рассказал, когда уберут главу РФ.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заверил, что Путин не умрет своей смертью: его устранят те, кто возмущен, что он не выиграл войну. «А когда Путин вообще не сможет воевать?» - задала вопрос Роману Свитану журналистка «Фабрики новин».

Ответ военного эксперта оказался довольно неожиданным: «Когда умрет. Он точно своей смертью не умрет, однозначно».

Офицер ВСУ сообщил, кто ликвидирует Путина: «Если Путина убьют, то его убьют не за то, что он начал войну, а его убьют за то, что он ее не выиграл. Как только будет понимание процессов, что Путин проигрывает, и нет вариантов выиграть в войне, то его просто уберут свои же - те, кто имеет серьезные вложения в российскую экономику, то есть бизнесмены российские и олигархи. Правда, у них уже будут паспорта в карманах китайские и израильские. Это их задача будет».

Затем военный эксперт пояснил важный момент: «Если мы сейчас, не дай Бог, остановим боевые действия, пойдем на всякие перемирия и заморозку, если мы это сделаем, то Путин восстановится за полгода и дальше начнет продолжать, а вот если мы этого не дадим сделать, то есть будем выматывать его всю зиму, то в принципе ему уже в следующем году нечем будет воевать (личный состав у него есть, а техники не будет и боеприпасов)».

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