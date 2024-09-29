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В Беларуси резко поменялась погода

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  • 29.09.2024, 9:47
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В Беларуси резко поменялась погода

МЧС объявило штормовое предупреждение.

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на 29 сентября в связи с резким изменением погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства со ссылкой на данные Белгидромета.

29 сентября на юго-востоке Беларуси прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +10 до +15°C.

Из-за резкой смены погоды повышается риск заболеваний, предупредили в МЧС.

По данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями, по юго-востоку ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Утром возможен слабый туман. Ветер северо-западный и северный, 4−9 м/с, с порывами до 14 м/с в юго-восточных районах. Максимальная дневная температура будет от +10 до +16°C.

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