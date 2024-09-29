«Не могу передать, какое у меня было состояние» 4 29.09.2024, 10:02

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Эмигрант рассказал, что его удивило в Дании.

Скандинавские страны, особенно Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия, известны своей высокоэффективной системой образования, которая регулярно занимает первые места в международных рейтингах, пишет «Салідарнасць».

Скандинавская модель образования – это не просто набор правил, а философия, которая ставит человека в центр образовательного процесса.

Здесь ставят акцент не на зазубривании материала к экзаменам, а на развитии навыков, необходимых для полноценной жизни в современном обществе. Каждый ребенок уникален, и датская система образования это признает. Вместо того, чтобы подгонять всех под единые стандарты, она создает условия для развития индивидуальных талантов и интересов каждого ученика.

Знания не существуют в отрыве от реальности. Поэтому датская школа стремится связать учебный материал с повседневной жизнью, чтобы дети понимали, как применять полученные знания на практике.

Основы датской системы образования:

Раннее развитие: фокус на всестороннем развитии ребенка с раннего возраста, включая социальные навыки, креативность и самостоятельность. Игры и активные методы обучения являются неотъемлемой частью образовательного процесса.

Индивидуальный подход: учителя уделяют большое внимание каждому ученику, создавая комфортную и стимулирующую учебную среду.

Децентрализация: школы имеют большую степень автономии в выборе учебных программ и методов обучения, что позволяет адаптироваться к потребностям каждого ученика.

Профильная ориентация: в старших классах школы учащиеся выбирают профильные предметы в соответствии со своими интересами и будущей профессией.

Тесная связь с бизнесом: школы активно сотрудничают с местными предприятиями, что позволяет студентам получить практические навыки и лучше подготовиться к трудоустройству.

Бесплатность высшего образования: высшее образование в государственных университетах Дании является бесплатным для всех граждан ЕС.

Ориентация на практику: датские университеты уделяют большое внимание практической подготовке специалистов, сотрудничая с бизнесом и проводя исследования, имеющие практическую значимость.

Юрий впервые приехал в Данию в 2007 году, еще будучи студентом аграрного университета. После окончания учебы вернулся снова на работу в цветочных теплицах и остался в стране. Так начался его путь экспата. На своем примере он рассказывает, как эмигранту можно бесплатно учиться в датском выше и при этом еще получать стипендию:

– Есть сайт Study.dk. Там есть все. Я разобрался сам. Заполнил документы, отправил. Я тем временем возвращался в небольшой отпуск в Украине и перевел все свои дипломы. Потому что нужно подавать все, что у тебя есть, какой бэкграунд. Никаких вступительных экзаменов нет. Ты подаешь эти документы, пишешь мотивационное письмо, почему ты хочешь именно здесь учиться и так далее. Отправляешь и ждешь.

Для всех граждан Евросоюза и Дании учеба абсолютно бесплатна. Для других все платно и стоит образование от 6 до 20 тысяч евро за год.

На каждую группу они оставляют два места со стипендией для выходцев из третьих стран. Там дедлайн немного пожестче.

Я отправил и, можно даже сказать, уже забыл об этом. А в июне открываю почту с электронным письмом, где: «Поздравляем, мы вас принимаем в это учебное заведение».

Я даже не могу передать, какое у меня было состояние. Уехал в Ольборг и там учился 3,5 года. Бесплатно учился и плюс мне платили 5,5 тысяч датских крон на проживание, – рассказывает Юрий.

Успех Дании доказывает, что инвестиции в образование – это инвестиции в будущее страны.

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