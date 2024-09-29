закрыть
29 сентября 2024, воскресенье, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Коммерческое предложение белоруса шокировало Сеть

8
  • 29.09.2024, 10:16
  • 7,610
Коммерческое предложение белоруса шокировало Сеть

«Такого больше не будет».

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал о продаже почти двухлетней свиньи весом больше 350 кг за 5,7 рубля. Комментаторы не поверили. Секрет оказался в нюансе, который на видео фермер не озвучил. К слову, ролик набрал больше 62 тыс. репостов.

@denis_ermolaev_redneck

Звоните, пишите.

♬ оригинальный звук - Добрый реднек

«Хорошо, уговорили, такого предложения больше не будет. Брестская область, Ивановский район, Беларусь. У нас есть свинка 350+ килограмм, 1 год 8 месяцев. Стоимость в белорусских рублях — 5,7 рубля. Так что перекупы — не перекупы, звоните», — сказал белорус.

Эта свинья йоркширской породы, показал также ее сестру породы дюрок. «Такая стоимость у нас бывает очень редко на таких свинок. Так что торопитесь», — добавил автор ролика.

«5 рублей 70 копеек, я правильно понимаю?» — не поверил комментатор.

«Тут мяса будет килограмм 140, сала килограмм 120, не очень выгодно», — посчитал другой. На это продавец ответил, что ему не выгодно.

А в другом комментарии сообщил, что 5,7 рубля — это за кило. То есть стоимость всей свиньи — больше 1995 рублей.

Кто-то интересовался, чем кормили такую свинью. «Картоха, зерно, хлеб, кабачки, трава, комбикорм. Все, кроме помоев», — заверил белорус.

Еще один комментатор спросил, зачем вырастили животное до таких размеров. «Хотели оставить на свиноматку, а она нечаянно превратилась в такую машину», — ответил продавец.

В одном из комментариев он рассказал, что свинью уже купили.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников