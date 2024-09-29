Коммерческое предложение белоруса шокировало Сеть 8 29.09.2024, 10:16

7,610

«Такого больше не будет».

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал о продаже почти двухлетней свиньи весом больше 350 кг за 5,7 рубля. Комментаторы не поверили. Секрет оказался в нюансе, который на видео фермер не озвучил. К слову, ролик набрал больше 62 тыс. репостов.

«Хорошо, уговорили, такого предложения больше не будет. Брестская область, Ивановский район, Беларусь. У нас есть свинка 350+ килограмм, 1 год 8 месяцев. Стоимость в белорусских рублях — 5,7 рубля. Так что перекупы — не перекупы, звоните», — сказал белорус.

Эта свинья йоркширской породы, показал также ее сестру породы дюрок. «Такая стоимость у нас бывает очень редко на таких свинок. Так что торопитесь», — добавил автор ролика.

«5 рублей 70 копеек, я правильно понимаю?» — не поверил комментатор.

«Тут мяса будет килограмм 140, сала килограмм 120, не очень выгодно», — посчитал другой. На это продавец ответил, что ему не выгодно.

А в другом комментарии сообщил, что 5,7 рубля — это за кило. То есть стоимость всей свиньи — больше 1995 рублей.

Кто-то интересовался, чем кормили такую свинью. «Картоха, зерно, хлеб, кабачки, трава, комбикорм. Все, кроме помоев», — заверил белорус.

Еще один комментатор спросил, зачем вырастили животное до таких размеров. «Хотели оставить на свиноматку, а она нечаянно превратилась в такую машину», — ответил продавец.

В одном из комментариев он рассказал, что свинью уже купили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com