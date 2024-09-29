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Россияне массово нагрянут в Беларусь

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  • 29.09.2024, 10:23
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Россияне массово нагрянут в Беларусь

К Новому году.

Российские туристы с августа активно бронируют новогодние туры в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустриии, передает ТАСС.

По данным РСТ, спрос на беларусские санатории по сравнению с прошлым годом возрос на 23%, на гостиницы — на 28%. Самые востребованные туры на зимние каникулы — экскурсионные. На них приходится около 31% от всего объема бронирований экскурсионных туров на праздничные даты.

«Особой популярностью у туристов пользуется тур «Новогоднее путешествие в Минск» с 31 декабря по 2 января. Его стоимость начинается от 57 800 [около 2 тысяч белорусских рублей] рублей на двоих без учета транспортных расходов. Из экскурсионных туров наибольшим спросом пользуются программы продолжительностью пять-семь дней, охватывающие несколько городов (Минск, Мир, Несвиж, Брест, Гродно, Лида и др.). Как и в прошлом году, активно бронируют автобусные туры из Москвы», — рассказали в РСТ.

Отмечается рост спроса на туры в Беларусь в осенний период. К концу сентября этого года сделано на 25% больше бронирований санаториев, на 72% больше бронирований гостиниц Минска и на 55% больше бронирований экскурсионных туров по стране. Ряд местных здравниц в октябре полностью заполнен. Средняя продолжительность тура в санатории — 10-12 дней. Но в целом дефицита мест в санаториях до конца осени не наблюдается, сообщили в РСТ.

Стоимость экскурсионных туров увеличилась на 5-10% по сравнению с прошлым годом.

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