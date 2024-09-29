Прорыв космических лошадей2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 29.09.2024, 10:31
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Новость могла бы стать сюжетом для кинокомедии.
Эту новость можно было бы представить в кинокомедии, но она из реальной жизни: «Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба МИД РФ».
Вот это «рывок и прорыв». Кавалера Ордена Жеребца Лаврова стоило бы наградить звездой Героя и Нобелевской премией мира – сдержал оружейный прорыв Буркина-Фасо в космос.
Мир спасен, можно вздохнуть с облегчением. Слава великой ДБ-«дипломатии». Пересильд может спокойно летать в космос, а другие скрепные кинематографисты пусть продолжают снимать киномусор о выдуманных космических собаках. Тревожиться нет причины. Злобные космические пираты из Буркина-Фаса в нашей галактике им не встретятся.
Телеграм-канал «СерпомПо»