Прорыв космических лошадей 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.09.2024, 10:31

3,322

Новость могла бы стать сюжетом для кинокомедии.

Эту новость можно было бы представить в кинокомедии, но она из реальной жизни: «Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба МИД РФ».

Вот это «рывок и прорыв». Кавалера Ордена Жеребца Лаврова стоило бы наградить звездой Героя и Нобелевской премией мира – сдержал оружейный прорыв Буркина-Фасо в космос.

Мир спасен, можно вздохнуть с облегчением. Слава великой ДБ-«дипломатии». Пересильд может спокойно летать в космос, а другие скрепные кинематографисты пусть продолжают снимать киномусор о выдуманных космических собаках. Тревожиться нет причины. Злобные космические пираты из Буркина-Фаса в нашей галактике им не встретятся.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com