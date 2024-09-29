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Названа самая полезная для печени и щитовидки сладость

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  • 29.09.2024, 10:38
  • 4,586
Названа самая полезная для печени и щитовидки сладость

Она также снижает холестерин.

Мармелад — это лакомство, которое может быть полезным для многих благодаря своим составляющим. Его изготовляют из фруктовых соков, которые испаряют до густой, тягучей консистенции. Обычно мармелад делают из фруктов и ягод, богатых пектином, таких как яблоки, абрикосы, айва и черная смородина. Сначала мармелад производили именно так, но впоследствии начали использовать сок цитрусовых. Позже в состав мармелада стали добавлять желатин, пектин и агар-агар, пишет tsn.ua.

Сегодня состав мармелада изменился: к соку или фруктовому пюре добавляют сахар или патоку, испаряют жидкость, смешивают с желатином или агар-агаром, добавляют красители и оставляют до охлаждения. Полезный мармелад производят из натуральных соков и красителей. Однако некоторые изготовители используют химические концентраты, ароматизаторы и дешевые красители вместо натуральных ингредиентов.

Польза мармелада

Пектин, часто используемый в производстве мармелада, содержится во многих фруктах и оказывает положительное влияние на здоровье. Он помогает снижать уровень плохого холестерина, нормализует углеводный и липидный обмен, борется с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, способствует быстрому заживлению кожи и помогает выводить тяжелые металлы из организма.

Агар-агар, также применяемый для желивания мармелада, помогает защищать печень, выводя токсины и шлаки из организма, а также улучшает перистальтику желудка. Поскольку агар-агар получают из водорослей и он богат йодом, мармелад полезен для людей с заболеваниями щитовидной железы.

Мармелад полезен для суставов, поскольку укрепляет хрящевую ткань.

Какой мармелад вреден

В промышленном производстве мармелада часто используются искусственные красители, ароматизаторы и химические добавки, которые могут вызывать аллергические реакции и другие проблемы.

Поэтому важно выбирать натуральный мармелад без искусственных красителей и отдушек, а также с низким содержанием сахара.

Однако даже с «полезным» мармеладом следует соблюдать осторожность. Если он изготовлен на основе агар-агар, это может привести к избытку йода в организме.

Из-за высокого содержания сахара мармелад не рекомендуется диабетикам – для них существуют специальные варианты без сахара.

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