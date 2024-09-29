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Forbes: Россия собрала сотни единиц техники в Курской области, но ей это не помогло

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  • 29.09.2024, 10:45
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Forbes: Россия собрала сотни единиц техники в Курской области, но ей это не помогло

Россияне имели огневую мощь, но не имели ума или координации.

За день вторжения ВСУ в Курскую область местный гарнизон россиян имел 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц трубной артиллерии и 71 миномет, однако это им не помогло.

«Это много. Огневая мощь была на российской стороне», - отметил украинский оператор беспилотника Кригсфоршер, которого цитирует Forbes.

Это количество артиллерии, должным образом развернутая против украинских войск могла иметь решающее значение для россиян. В условиях хорошей координации, они могли бы сделать любой прорыв практически невозможным.

Однако враг не развернул должным образом артиллерию. Главным недостатком оказалась плохая разведка россиян и уверенность, что ВСУ никогда не будут атаковать на этом участке.

Депутат российского парламента Андрей Гурулев признал, что у их армии не было собственных разведывательных средств. При этом пусковые установки, пушки и минометы не были прицелены для бомбардировки наиболее вероятных путей вторжения, не говоря уже о перенацеливании на продвигающиеся украинские войска. В результате ВСУ двигались быстрее, чем могла адаптироваться плохо подготовленная российская артиллерия.

Как добавляется, российской артиллерии также помешала мощная работа украинского РЭБа - ВСУ глушили радиосвязь и эффективно использовали собственную артиллерию и БПЛА. Активно использовались высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства.

«В первые часы и дни наступления на Курск они смогли проникнуть глубоко на территорию России. Во многих случаях они не теряли времени на поражение российских окопов и других подготовленных боевых позиций; они просто объехали их. Беспрепятственные сухопутные пути позволили Украине продвинуться на километры за считанные часы», - удивлялись Майкл Вайс и аналитик Джеймс Раштон в своей статье в журнале New Lines в начале августовского вторжения.

Уже в первые дни поле боя на Курщине превратилось в кучу небольших подвижных позиций, что затрудняло бомбардировки противника без поражения собственных войск.

«Короче говоря, россияне имели огневую мощь, чтобы защитить Курск, но не имели ума или координации. Украинцы, к их чести, отмахнулись от очевидного артиллерийского превосходства России в Курске, правильно предположив, что озадаченные артиллеристы являются бесполезными артиллеристами... Можно с уверенностью предположить, что российская артиллерия в Курске сейчас правильно нацелена и скоординирована. Если украинцы собираются повторить свой успех под Курском с начала августа и снова выступить против плохо подготовленной артиллерии, им придется сделать это где-то, кроме Курска», - добавили в Forbes.

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