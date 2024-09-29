Z-певец Шаман ответил, почему «русский патриот» пользуется американскими телефонами и немецкими машинами 13 29.09.2024, 10:52

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Ярослав Дронов

Не обошлось без Достоевского.

Известный российский Z-певец Шаман (Ярослав Дронов) рассказал на российском телевидении, как он отвечает на упреки в том, что он, «русский патриот», ездит на немецкой машине, пользуется американским телефоном и другими западными технологиями. Объяснение оказалось неожиданным.

«Когда мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели, что, мол, как же, он же русский, а у него там, не знаю, телефон американский, машина немецкая или еще что-нибудь в таком вот ключе.

А я отвечаю. Очень просто. Мы же не знаем, а может быть, создатели этих американских телефонов, создатели этих технологий или создатели этих автомобилей, или создатели еще чего-то, может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда создавали этот телефон, или произведениями Достоевского или Булгакова, которые известны во всем мире.

Может быть, без этих произведений вообще этих технологий и телефонов не было бы. Попробуйте просто подумать об этом. Мы же не знаем, как это было и чем люди вдохновлялись», — пояснил Дронов.

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