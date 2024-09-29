В России пропал еще один белорус
- 29.09.2024, 10:59
Житель Гродненской области поехал на заработки в прошлом году.
Житель Гродненской области Александр Викторович Сасин поехал на заработки в Россию в прошлом году и больше не выходил на связь с родными.
«Внимание, Беларусь и Россия! Пропал Александр Викторович Сасин, 1973 г.р. Проживает в Республике Беларусь (Гродненская обл.). В июле 2023 года уехал на заработки в Российскую Федерацию и перестал выходить на связь», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Приметы: рост – 170 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волос светлый с проседью.
Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Александра Сасина, просят сообщить по телефонам 7733, +375 (33) 6666-033, +375 (29) 270-77-33 либо 102.