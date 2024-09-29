После удара дронов горит военный аэродром «Балтимор» в Воронеже
- 29.09.2024, 11:07
Новые подробности массированной ночной атаки.
В ночь на 29 сентября Украина массированно атаковала дронами военные цели на территории РФ. Под удар попали, в том числе, аэродромы в Ейске (Краснодарский край), а также «Балтимор» в Воронеже. В Сети уже появились первые видео, снятые очевидцами, передает «Диалог».
Военные и местные власти умалчивают информацию о реальных последствиях атаки.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с заявлением в Telegram, в котором соврал, что целью удара стали якобы «гражданские объекты».
При этом буквально в следующем сообщении он сообщил, что из-за действия российской РЭБ украинский дрон взорвался рядом с жилым домом.
Об аэродроме в его сообщении вообще не упоминалось. Аналогичная история с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Он отчитался о повреждении многоэтажек в результате работы российской же ПВО над городом, но промолчал о «Балтиморе».
Минобороны России тем временем бодро отчиталось о том, что военные России ночью якобы сбили 125 украинских ударных дронов над четырьмя российскими областями.
Журналист Александр Невзоров в Telegram сообщил, что на Ейске мог быть уничтожен запас российских ракет «Кинжал». Об этом он написал, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах. Однако подтверждения на данный момент нет.