У белорусских предприятий заканчиваются деньги 29.09.2024, 11:21

Рентабельность падает.

Финансы белорусских предприятий все чаще огорчают. Потому что импортировать приходится все больше, а цены на белорусский экспорт падают. Потому что работников надо заманивать высокими зарплатами, а компенсировать издержки ценовое регулирование не позволяет, пишет в статье для «Белорусы и рынок» Феликс Мирский.

По данным Нацбанка, за шесть месяцев рентабельность продаж в Беларуси снизилась до 6,7%. При этом 13% белорусских компаний были убыточными. А у 37% рентабельность колебалась от 0 до 5%.

То есть фактически половина белорусских предприятий по итогам шести месяцев находилась в угрожающем финансовом положении. Это когда рентабельность, а вместе с ней и деньги, могут закончиться при любом колебании рыночной конъюнктуры в неблагоприятную сторону.

И ладно бы в угрожающее финансовое положение предприятия попадали каждое по отдельности. Но особенности белорусской экономической модели на текущем этапе состоят в том, что в угрожающее положение попадают сразу целые отрасли.

Белорусская торговля первой приняла на себя удар ценового регулирования. И, похоже, долго держать этот удар белорусская торговля уже не сможет. Рентабельность оптовой торговли по итогам шести месяцев составила полпроцента, розничной – 1,2%. При этом убыточными были 30% торговых организаций, к низкорентабельным относились 56%.

Еще несколько месяцев назад МАРТ хвастался, что своим ценовым регулированием срезал с торговли лишний жирок. Судя по последним данным статистики, сейчас от белорусской торговли остались только кожа да кости.

Причем испытанный метод — компенсировать низкие цены большими объемами — уже не помогает. Предприятия производят больше, больше продают, а им становится все хуже и хуже.

Рост выручки до 209 млрд рублей за шесть месяцев не позволил заработать больше денег. Потому что при росте выручки на 15,5% себестоимость увеличилась на 17,4%. Так что при увеличении объемов продаж прибыль от этих продаж снизилась. Зато выросли долги. Кредиторская задолженность увеличилась на 8%, внешние долги — на 10%.

И перспективы для финансов белорусских предприятий выглядят не очень радужно. С тех, кто продает, взять уже особо нечего. Поэтому в последнее время власти взялись регулировать тех, кто производит. В результате государственного регулирования цен производителей рентабельность в обрабатывающей промышленности упала на два процентных пункта. Впрочем, производителям еще пока есть куда падать.

Признавать, что эксперимент с регулированием цен пошел немного не в ту сторону, в которую задумывали, чиновники, конечно, не собираются. Правда, МАРТ намекнул, что со следующего года ценовой контроль могут немного и ослабить. И главное — успеть это сделать до того, как у белорусских предприятий кончатся деньги. А т

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