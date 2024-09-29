Шарангович и Толопило сыграли друг против друга
- 29.09.2024, 11:36
Чем завершился спарринг белорусов в НХЛ?
В предсезонном матче НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 4:2, пишет betnews.by.
В составе «Калгари» белорусский нападающий Егор Шарангович провел на льду 20 минут (4 броска, 1 потеря, 61.1 процент выигранных вбрасываний, показатель полезности «-2»).
В свою очередь, белорусский голкипер «Кэнакс» Никита Толопило играл в третьем периоде — и отразил все 8 бросков, нанесенных по его воротам.