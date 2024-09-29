«Следите за руками»: Иран может резко изменить свою риторику по отношению к Западу

«Следите за руками»: Иран может резко изменить свою риторику по отношению к Западу3
- 29.09.2024, 11:43
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Эксперт объяснил, когда это произойдет.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН призвал начать диалог о примирении с Западом. Однако на самом деле Тегеран может резко изменить свою мирную риторику.
Слова иранского президента могут быть направлены лишь на то, чтобы выиграть время для накопления сил. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
По его словам, на сегодняшний день для Ирана сложились достаточно неблагоприятные условия проведения какой-либо более агрессивной политики. Поэтому риторика Пезешкиана в ООН была непривычной для Тегерана. В то же время Семиволос предупреждает, что настроения Ирана могут резко измениться.
«Очень интересные заявления Пезешкиана, которые очевидно стоит принять во внимание, но пока только во внимание и следить за руками, что называется. Такое изменение риторики со стороны иранцев произошло из-за того, что сейчас для Ирана достаточно неблагоприятные условия проведения какой-то более агрессивной политики. Экономическая ситуация в стране непростая, и они не имеют сил воевать как с Израилем, так и особенно с США», – сказал эксперт.
Семиволос считает, что заявления Пезешкиана с трибуны ООН, вероятно, согласованы с аятоллой Али Хаменеи, который держит всю власть в стране. Таким образом Тегеран может разыгрывать игру в хорошего и плохого полицейского.
«Предлагая Западу начать диалог о примирении, иранцы, возможно, просто хотят выиграть время. Сейчас у них нет возможности воевать, но надеются накопить силы. Поэтому и затеяли именно такую игру, чтобы, например, получить определенные гарантии той же России, что она будет их защищать и помогать в случае войны с Израилем, если туда вмешаются американцы», – заявил Семиволос.