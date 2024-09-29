На рынке недвижимости в Беларуси возник «пузырь» 3 29.09.2024, 11:51

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Чем рискуют те, кто покупает сейчас квартиры.

На рынке недвижимости в Беларуси может наблюдаться инвестиционный пузырь. Экономисты считают, что покупки жилья сейчас может оказаться совсем не выигрышным инвестиционным планом. Однако это лучший вариант из худших. Свое мнение по этому поводу высказали экономисты Владимир Ковалкин и Лев Львовский в программе «Немецкой волны» «Сварка-шоу».

Об экономиста сошлись на том, что сейчас не самое подходящее время для приобретения недвижимости в качестве инвестиции. Однако вполне логично использовать нынешний момент доступных кредитов для улучшения жилищных условий.

— Если же у вас есть деньги, которые вы сберегли, наверное, инвестировать сейчас внутри Беларуси — далеко не самая лучшая. По крайней мере пока не разрешится контекст политических репрессий, войны России против Украины , — считает экономист Владимир Ковалкин. — Этот контекст создает дополнительные риски с точки зрения инвестиций в наши страны, и вы никогда не знаете, если вы сегодня вложили условные 100 тыс. долларов в квадратные метры, достанете ли вы их назад. Вполне могут быть приняты какие-то законы, которые ограничат вас в купле-продаже квартиры, в возможности сделать документы вроде доверенности. С другой стороны, вы не знаете, подешевеет эта квартира или подорожает. С моей точки зрения, инвестиции в недвижимость в Беларуси сейчас высокорискованные.

Экономист Лев Львовский согласен, что недвижимость не стоит рассматривать как выгодную инвестицию, однако в сложившихся обстоятельствах этот вариант можно рассматривать, для сбережения своих денег. В то же время он подчеркивает, что из-за санкций и других проблем, с которыми сталкивается наша экономика, у беларусов серьезно сократилась возможность для инвестирования в более безопасные инструмент

— Если есть возможность вывести деньги за пределы Беларуси и инвестировать в акции, то это гораздо надежнее, чем покупать квартиру. Но проблема в том, что у многих беларусов таких возможностей нет. В этом случае покупать квартиру все же лучше, чем хранить доллары под матрасом, — объясняет свою точку зрения Лев Львовский.

По словам Льва Львовского, сейчас, скорее всего, на рынке недвижимости в Беларуси наблюдается инвестиционный пузырь. То есть цены на жилье завышены из-за высокого спроса. Отчасти это связано с нынешним ростом зарплат, а также с относительно доступными кредитами.

— Возможно, часть белорусов надеются на обесцениваание рубля и хотят сыграть в классическую белорусскую лотерею: обмани банк — купи квартиру в кредит за день до девальвации, — приводит еще одну причину высокого спроса (и соответственно роста цен) на недвижимость экономист Львовский.

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