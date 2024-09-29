Главный соратник Трампа раскритиковал Зеленского через день после их встречи 7 29.09.2024, 11:59

5,154

Джей Ди Венс выступил перед избирателями в Пенсильвании.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс, главный соратник Дональда Трампа на выборах, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло спустя день после встречи Зеленского и Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

Выступая в Ньютауне, штат Пенсильвания, Венс начал свою речь с критики Зеленского за то, что он вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, демократом, посетил фабрику по производству боеприпасов в Скрентоне.

«Он приехал, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с руководством демократов этой страны. Мы потратили на Украину 200 млрд долларов. Знаете, чего бы я хотел, чтобы Зеленский приехал в США? Скажите спасибо людям Пенсильвании и всем остальным», - заявил Венс.

Как отмечает NYT, Зеленский во время своего визита на завод поблагодарил США за поддержку. Сотрудникам завода он сказал, что они спасли миллионы украинцев. В своих соцсетях президент отметил, что «в таких местах можно по-настоящему ощутить, что демократический мир может победить».

Следует добавить, что Венс был противником помощи Украине от США. В недавнем интервью The New Yorker Зеленский назвал Венса «слишком радикальным» из-за высказываний республиканца об обмене территорий на мирное соглашение с Россией. Венс в ответ раскритиковал Зеленского.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com