Ученые: Мы очень близки к обнаружению внеземной жизни 9 29.09.2024, 12:07

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И это будет не экзопланеты.

У Натали Каброль, известного астробиолога и директора Центра им. Карла Сагана, в августе вышла книга «Тайная жизнь Вселенной», посвященная поискам следов инопланетных организмов не только в далеком космосе, но и тут, на Земле. В эксклюзивном интервью изданию Space она ответила на вопрос, зачем искать следы жизни на таких негостеприимных планетах, как Венера, и когда, наконец, мы встретим братьев по разуму.

Причиной для написания книги для Каброль стало желание показать людям различные точки зрения на проблему поиска внеземной жизни. Хотя она не утверждает, что мы близки к встрече с иными формами жизни, результаты исследований указывают: все то, из чего состоит человек и другие существа на Земле, есть в космосе и на других планетах.

Каброль описывает проблему поиска жизни на примере Марса. Результаты биологических экспериментов в рамках программы «Викинг» 1970-х она называет неокончательными: сегодня у ученых есть доказательства того, что те же результаты можно получить безо всяких биологических организмов. Проблема в том, что средовые факторы очень сложно отделить от следов жизни.

«Марс может научить общим законам поиска жизни в других местах, и особенно связи между жизнью и средой. Он безусловно научит нам общим законам совместной эволюции, — сказала астробиолог. — Сможет ли он научить нас искать жизнь на Титане или Венере? Сомневаюсь. Среда там совсем другая».

Каброль сомневается, что на Венере действительно есть жизнь, но исследование этой и подобных планет даст ученым ценные сведения о совместной эволюции биологических видов на очень непохожих на Землю мирах.

На вопрос, когда же мы, наконец, обнаружим жизнь во Вселенной, ученая ответила так: «Меня спрашивают об этом постоянно. Скажу так: мы очень близки к этому. Я убеждена, что мы близки. Но экзопланеты — это сложно. Они очень далеко. Мы не знаем, где есть жизнь и не можем пока привезти оттуда образцы. Возможно, мы найдем следы загрязнения и искусственные молекулы, которые подтвердят, что мы нашли жизнь».

Проект SETI тоже может в любой момент найти следы развитых цивилизаций, кроме того, инопланетяне могут просто приземлиться на нашей планете со дня на день, сказала Каброль.

«Мое послание на протяжении всей книги заключается в том, что сегодня мы переживаем абсолютно потрясающий этап. Мы не только ищем жизнь во Вселенной, мы также пытаемся понять, как этот поиск отражает наше понимание самих себя, нашего места на планете, наше отношение с миром и Вселенной вокруг нас».

С точки зрения биологии живое существо обладает способностью к размножению, росту, метаболизму, поглощению энергии, а также реагирует на окружающую среду. Для земной биологии это определение работает (хотя вопрос вирусов остается открытым), но жизнь за пределами нашей планеты может быть совсем иной. Как ее опознать, если она радикально отличается от земной биологии? В прошлом году ученые предложили свою теорию, которая будет испытана вместе с NASA на Титане.

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