Боец Нацгвардии уничтожил российский танк Т-72Б3 из «Javelin»1
- 29.09.2024, 12:15
- 1,620
52 миллиона рублей превратились в обломки за несколько секунд.
Бойцы подразделения «Привид Хортиці» 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады «Кара-Даг» уничтожили из комплекса «Javelin» российский танк Т-72Б3.
Видео боевой работы появилось на телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.
«52 миллиона рублей превращаются в обломки за несколько секунд. Танк Т-72Б3, который должен был бы быть гордостью российской армии, встречает свою судьбу через украинские войска. Точный выстрел, и броня уже не спасает от справедливости. Стоимость танка - миллионы, а жизни наших людей - неоценимы - это не просто уничтоженная техника, это еще один символ несокрушимости украинского народа», - прокомментировали видеозапись в подразделении.