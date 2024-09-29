Белоруса задавило коровником 6 29.09.2024, 12:22

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иллюстративное фото

Здание рухнуло при проведении ремонтных работ.

Мужчина 1972 года рождения погиб при обрушении коровника возле деревни Загорье-Сенненское Новогрудского района.

Обрушение части торцевой кирпичной стены и металлических въездных ворот произошло при проведении ремонтных работ в здании коровника, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о ЧП на территории молочно-товарной фермы «Загорье» ОАО «Щорсы» поступило спасателям 27 сентября в 6 утра.

В результате обрушения смертельно травмирован рабочий предприятия. Причина обрушения устанавливается.

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