Белоруса задавило коровником

Белоруса задавило коровником6
- 29.09.2024, 12:22
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Здание рухнуло при проведении ремонтных работ.
Мужчина 1972 года рождения погиб при обрушении коровника возле деревни Загорье-Сенненское Новогрудского района.
Обрушение части торцевой кирпичной стены и металлических въездных ворот произошло при проведении ремонтных работ в здании коровника, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о ЧП на территории молочно-товарной фермы «Загорье» ОАО «Щорсы» поступило спасателям 27 сентября в 6 утра.
В результате обрушения смертельно травмирован рабочий предприятия. Причина обрушения устанавливается.