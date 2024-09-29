У Лаврова опозирились с фейком о «сбитом» в Украине F-16

У Лаврова опозирились с фейком о «сбитом» в Украине F-164
- 29.09.2024, 12:29
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Российский МИД использовал фото упавшего пять лет назад в США самолета.
Посольство России в ЮАР опубликовало в соцсети X фотографию разрушенного самолета F-16 с украинским гербом на хвосте. Из подписи к фотографии следует, что самолет разрушен в Украине. На самом деле, фотография была сделана в США в 2019 году, а украинский герб на этот самолет добавили с помощью фоторедактора, пишет «Агентство».
Диппредставительство опубликовало фотографию с подписью «Когда вы спрашиваете украинских пилотов, где их F-16». На фотографии изображен разрушенный самолет с украинским гербом на хвосте.
When you ask Ukrainian pilots where their F-16s are. pic.twitter.com/HCgtzUM6Mq— Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) September 27, 2024
На самом деле, на фотографии изображен F-16, упавший в мае 2019 года в Калифорнии. В результате аварии пострадали 13 человек. К крушению привел сбой в гидравлике самолета. Оригинал снимка можно увидеть, например, здесь.
На оригинальной фотографии украинского герба на хвосте самолета не было. «Когда ваши склады боеприпасов продолжают взрываться, и вам приходится публиковать отфотошопленные изображения F-16, чтобы поднять боевой дух», — прокомментировал публикацию военный аналитик Оливер Александер.
Пост посольства был опубликован в пятницу. За день до этого Россия нанесла удары по Украине, после которых прокремлевские СМИ сообщили об уничтожении нескольких F-16 (сначала говорилось о двух самолетах, потом — о пяти). Подтверждения информации об уничтожении самолетов до сих пор нет. Часть сообщений об этом базировалась на посте в Facebook якобы жены американского пилота, которое, как писал The Insider, было фейком.