закрыть
29 сентября 2024, воскресенье, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Лаврова опозирились с фейком о «сбитом» в Украине F-16

4
  • 29.09.2024, 12:29
  • 2,486
У Лаврова опозирились с фейком о «сбитом» в Украине F-16

Российский МИД использовал фото упавшего пять лет назад в США самолета.

Посольство России в ЮАР опубликовало в соцсети X фотографию разрушенного самолета F-16 с украинским гербом на хвосте. Из подписи к фотографии следует, что самолет разрушен в Украине. На самом деле, фотография была сделана в США в 2019 году, а украинский герб на этот самолет добавили с помощью фоторедактора, пишет «Агентство».

Диппредставительство опубликовало фотографию с подписью «Когда вы спрашиваете украинских пилотов, где их F-16». На фотографии изображен разрушенный самолет с украинским гербом на хвосте.

На самом деле, на фотографии изображен F-16, упавший в мае 2019 года в Калифорнии. В результате аварии пострадали 13 человек. К крушению привел сбой в гидравлике самолета. Оригинал снимка можно увидеть, например, здесь.

На оригинальной фотографии украинского герба на хвосте самолета не было. «Когда ваши склады боеприпасов продолжают взрываться, и вам приходится публиковать отфотошопленные изображения F-16, чтобы поднять боевой дух», — прокомментировал публикацию военный аналитик Оливер Александер.

Пост посольства был опубликован в пятницу. За день до этого Россия нанесла удары по Украине, после которых прокремлевские СМИ сообщили об уничтожении нескольких F-16 (сначала говорилось о двух самолетах, потом — о пяти). Подтверждения информации об уничтожении самолетов до сих пор нет. Часть сообщений об этом базировалась на посте в Facebook якобы жены американского пилота, которое, как писал The Insider, было фейком.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников