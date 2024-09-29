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Популярный сериал «Презумпция невиновности» основан на романе писателя, который имеет белорусские корни

  • 29.09.2024, 12:37
Популярный сериал «Презумпция невиновности» основан на романе писателя, который имеет белорусские корни

В Минске родились и предки исполнителя главной роли в предыдущей экранизации.

Летом 2024 года прошла премьера криминально-детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Еще одна экранизация произведения американского писателя Скотта Туроу, корни которого из Беларуси, пишет belarus.kp.ru.

Эта криминальная история о прокуроре из Чикаго Расти Сабиче (Джейк Джилленхол). У него красавица-жена Барбара (Рут Негга) и двое детей. Однажды ему позвонили и сообщили, что жестоко убита его коллега, прокурор Кэролин Полхемус (Ренате Ринсве). Расти в шоке, ведь у него с Кэролин была связь, чуть не разрушившая его семью. Расти скрывает, что убитая была его любовницей, и берется за расследование этого дела (подробнее о сериале).

Вскоре он сам становится главным подозреваемым, в его доме проходят обыски. Но прокурор не сдается и пытается выйти на след настоящего убийцы, чтобы не потерять Барбару и детей.

Этот сериал основан на детективном романе 1987 года Скотта Туроу, уже экранизированного в 1990 году с Харрисоном Фордом в роли Расти Сабича.

Сам Скотт Туроу родился 12 апреля 1949 года в Чикаго. Его родители были детьми эмигрировавших из Беларуси евреев. Отец, Давид Туроу, работал врачом-акушером, а мать, Рита Пастрон Туроу, писала книги для детей.

Первое образование он получил по специальности «Английский язык», с отличием окончив в 1970 году Амхерстский колледж. Решив стать писателем он получил стипендию в Центре творческого письма Стэнфордского университета.

Во время учебы Скотт преподавал творческое письмо и писал свой первый роман о Чикаго. Но в издательствах его первое творение не оценили, он получал отказ за отказом. Туроу стал сомневаться тем ли он занимается и решил сменить направление деятельности - поступил в Юридическую школу Гарвардского университета и в 1978 году получил степень доктора юридических наук.

В должности помощника федерального прокурора он принимал участие в ряде громких процессов. В 1987 году Туроу написал роман «Презумпция невиновности», который стал бестселлером. А на данный момент Скотт Туроу автор 13 бестселлеров и двух научно-популярных книг. Его произведения переведены на более чем сорок языков и проданы тиражом более 30 миллионов экземпляров по всему миру.

Вернемся к первой экранизации, когда в 1990 году на экраны вышел фильм «Презумпция невиновности» с Харрисоном Фордом. А как известно, у прославленного актера, также как и у Туроу, белорусские корни.

Гарри Форд, дедушка будущей голливудской звезды, переехал в Нью-Йорк из Минска в 1906 году. Там устроился водителем трамвая. А через год познакомился со своей землячкой Анной Лившиц, которая также перебралась через океан.

Гарри и Анна поженились, а в 1917 году у них родилась дочь Дора, у которой 13 июля 1942 года в Чикаго появился сын Харрисон.

Он построил в Голливуде блестящую карьеру. Харрисона приметил режиссер Джордж Лукас и пригласил его на роль пилота «Тысячелетнего сокола» в фантастический фильм «Звездные войны». После ошеломляющего успеха картины Спилберг позвал его на роль Индианы Джонса, после которой Харрисон Форд стал невероятно популярен. В 2001 году Книга рекордов Гиннесса даже определила его как самого богатого актера в мире.

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