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Командира 72-й бригады ВСУ, которая защищает Угледар, уволили с должности

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  • 29.09.2024, 12:44
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Командира 72-й бригады ВСУ, которая защищает Угледар, уволили с должности
Иван Винник

Комбриг «Черных Запорожцев» поблагодарил побратимов за службу.

Командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника уволили с должности.

«Господа офицеры, сержанты, солдаты! С лета 2022 до сегодняшнего дня - у меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю. Для меня честь быть частью «Черных Запорожцев», и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе», - говорится в обращении командира на странице 72 ОМБр в Facebook.

ОК «Север» на прошлой неделе сообщало, что Винника назначили на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта". В командовании отметили, что боец является примером настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира.

«Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны. Опытный, смелый, мудрый. Бережет и уважает личный состав, независимо от звания и должности, однако требователен к ответственному выполнению задач», - отметили в ОК «Север».

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