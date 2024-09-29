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В Столинском районе сгорела церковь

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  • 29.09.2024, 12:51
В Столинском районе сгорела церковь

Огонь повредил в том числе иконостас.

В церкви святой Марии Магдалины Пинской епархии БПЦ в деревне Ольгомель Столинского района Брестской области произошел пожар.

Сообщение о ЧП в одноэтажном кирпичном здании поступило спасателям 28 сентября в 16:30.

В церкви наблюдалось плотное задымление, прихожан в храме не было. Работники МЧС эвакуировали материальные ценности и ликвидировали пожар.

Огонь повредил иконостас, имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

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