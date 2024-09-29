В Столинском районе сгорела церковь

В Столинском районе сгорела церковь1
- 29.09.2024, 12:51
Огонь повредил в том числе иконостас.
В церкви святой Марии Магдалины Пинской епархии БПЦ в деревне Ольгомель Столинского района Брестской области произошел пожар.
Сообщение о ЧП в одноэтажном кирпичном здании поступило спасателям 28 сентября в 16:30.
В церкви наблюдалось плотное задымление, прихожан в храме не было. Работники МЧС эвакуировали материальные ценности и ликвидировали пожар.
Огонь повредил иконостас, имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.