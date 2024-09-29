ВСУ разбили мощный бронетанковый штурм РФ, россияне бежали в панике 1 29.09.2024, 12:59

1,702

В колонне врага насчитывалось 50 единиц бронетехники.

Нацгвардейцы совместно с десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отразили механизированный штурм российской армии на Купянском направлении.

Видео с уничтожением вражеской техники было опубликовано на официальной странице 77-й бригады в Telegram.

Для штурма враг выделил большое количество боевой техники, которой не удалось незаметно приблизиться к позициям украинских защитников.

Благодаря высоким навыкам аэроразведки десантников ВСУ вражеская колонна была оперативно обнаружена, и военные начали подготовку к обороне.

Всего в колонне насчитывалось 50 единиц бронированной техники, которая должна была прорвать оборонительные рубежи сил обороны на этом направлении.

На одном из участков колонна разделилась, в результате чего ее большая часть в количестве 37 единиц техники отправилась в направлении 1-й бригады оперативного назначения НГ «Буревій».

В свою очередь, меньшая часть колонны была направлена на позиции десантников 77-й ОАЭМБр в количестве 13 единиц, среди которых были как танки, так и бронетранспортеры с десантом внутри.

Несмотря на множество техники, два танка, два БТР и БМП были уничтожены еще на подходе к десантникам, из-за чего враг в панике начал убегать.

Также значительный урон врагу нанесли нацгвардейцы, которые успешно оборонили позицию и уничтожили значительное количество боевой техники врага.

Следует отметить, что отражение штурма происходило восточнее села Колесниковка и восточнее села Песчаное, Харьковская область, по координатам – 49.552846,37.763335 и 49.572475,37.907670.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com