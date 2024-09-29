ВСУ разбили мощный бронетанковый штурм РФ, россияне бежали в панике

ВСУ разбили мощный бронетанковый штурм РФ, россияне бежали в панике1
- 29.09.2024, 12:59
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В колонне врага насчитывалось 50 единиц бронетехники.
Нацгвардейцы совместно с десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отразили механизированный штурм российской армии на Купянском направлении.
Видео с уничтожением вражеской техники было опубликовано на официальной странице 77-й бригады в Telegram.
Для штурма враг выделил большое количество боевой техники, которой не удалось незаметно приблизиться к позициям украинских защитников.
Благодаря высоким навыкам аэроразведки десантников ВСУ вражеская колонна была оперативно обнаружена, и военные начали подготовку к обороне.
Всего в колонне насчитывалось 50 единиц бронированной техники, которая должна была прорвать оборонительные рубежи сил обороны на этом направлении.
На одном из участков колонна разделилась, в результате чего ее большая часть в количестве 37 единиц техники отправилась в направлении 1-й бригады оперативного назначения НГ «Буревій».
В свою очередь, меньшая часть колонны была направлена на позиции десантников 77-й ОАЭМБр в количестве 13 единиц, среди которых были как танки, так и бронетранспортеры с десантом внутри.
Несмотря на множество техники, два танка, два БТР и БМП были уничтожены еще на подходе к десантникам, из-за чего враг в панике начал убегать.
Также значительный урон врагу нанесли нацгвардейцы, которые успешно оборонили позицию и уничтожили значительное количество боевой техники врага.
Следует отметить, что отражение штурма происходило восточнее села Колесниковка и восточнее села Песчаное, Харьковская область, по координатам – 49.552846,37.763335 и 49.572475,37.907670.