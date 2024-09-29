В Ростовской области не могут потушить мощный пожар после атаки дронов
- 29.09.2024, 13:22
Огонь распространился на 20 гектаров.
В Ростовской области России после атаки дронов вспыхнул мощный лесной пожар. Ее не могут потушить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.
По его словам, из-за падения беспилотника в Милютинском районе Ростовской области вспыхнул лесной пожар. Огонь распространился на не менее чем 20 гектаров.
Российский чиновник пожаловался, что пожар не могут потушить из-за сильного ветра. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет.
«В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных усложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС», - написал Голубев.
Губернатор Ростовской области уверяет, что угрозы распространению огня на населенные пункты нет.
Этой ночью сразу в нескольких областях России было громко. В Краснодарском крае РФ раздались взрывы и вспыхнул пожар у военного аэродрома Ейск. Местные паблики пишут, что там могли хранить ракеты «Кинжал».
Также во взрывы раздавались в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Саратовской областях.
В Волгоградской области, по всей вероятности, был атакован еще один арсенал с оружием армии РФ. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, там хранили иранские баллистические ракеты.