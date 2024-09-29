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На любую погоду: названы самые универсальные внедорожники

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  • 29.09.2024, 13:30
  • 2,166
На любую погоду: названы самые универсальные внедорожники

Можно получить все необходимое по доступной цене.

Покупка авто – важная инвестиция. Водители стремятся выбрать надежные и качественные модели, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, несмотря на погодные условия.

Такие характеристики как достаточный дорожный просвет, полный привод и надежные системы безопасности, конечно, не подлежат обсуждению. Эксперты говорят, что можете получить все необходимое по доступной цене.

Volvo XC40

Стартовая цена: $41 795

Volvo XC40 2024 разработан для зимней езды. Авто имеет стандартный полный привод. Система предупреждения о выезде из полосы движения и система поддержки полосы движения, а также другие функции безопасности входят в стандартную комплектацию.

С дорожным просветом 8,3 дюйма XC40 является одним из немногих субкомпактных внедорожников, которые могут без труда преодолевать заснеженные дороги. Подогрев сидений и стеклоочистители с датчиком дождя входят в стандартную комплектацию, но вы можете обновить систему, чтобы добавить подогрев руля и задних сидений для дополнительного комфорта. 2-литровый двигатель с турбонаддувом выдает 246 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль также обладает уникальной буксировочной способностью.

Toyota RAV4 Hybrid

Стартовая цена: $33 120

Toyota RAV4 Hybrid 2024 года известна своей поразительной экономичностью топлива и надежной управляемостью при любых условиях. Под капотом 2,5-литровый двигатель в паре с тремя электромоторами выдает 219 лошадиных сил. Благодаря дорожному просвету 8,1 дюйма и стандартному полному приводу, этот компактный внедорожник хорошо работает во время снега и дождя. Кроме того, двухзонный автоматический климат-контроль обеспечивает комфорт в салоне.

В отличие от Volvo XC40, подогрев сидений и стеклоочистители с датчиком дождя не входят в стандартную комплектацию. Чтобы получить эти функции, вам придется выбрать более дорогой вариант Woodland Edition с дополнительным пакетом Weather Package.

Hyundai Tucson

Стартовая цена: $28 875

Hyundai Tucson оснащен функциями безопасности, делающими его идеальным для зимней езды. Автоматическое экстренное торможение, помощь в удержании в полосе движения и контроль внимания водителя могут быть полезны в плохую погоду.

Tucson оснащен 2,5-литровым двигателем, выдающим 187 лошадиных сил. Для дополнительной безопасности и комфорта эксперты рекомендуют выбрать вариант SEL Convenience, чтобы добавить мониторинг слепых зон и подогрев передних сидений.

Honda CR-V

Стартовая цена: $30 850

Благодаря дорожному просвету 8 дюймов CR-V хорошо справляется со снежными и мокрыми дорогами. Стандартные функции безопасности включают в себя радарный круиз-контроль, автоматический дальний свет и экстренное торможение.

Если вы выберете модель Sport Touring Hybrid, получите дополнительную мощность и улучшите топливную эффективность.

Subaru Forester

Стартовая цена: $28 440

Базовая модель Subaru Forester не обладает всеми преимуществами других компактных внедорожников в этом списке, но стандартно оснащена важнейшей функцией для погодных условий: полным приводом. Кроме того, автомобиль имеет самый высокий клиренс – 8,7 дюйма, что обеспечивает достаточно места для навигации в снежных условиях. А если вы выберете более дорогую комплектацию Wilderness, вы получите клиренс 9,2 дюйма. Подогрев сидений, двухзонный автоматический климат-контроль и подогрев руля доступны в более дорогих комплектациях, если вам нужен дополнительный комфорт.

Кроме того, Forester стандартно оснащен пакетом помощи водителю Subaru EyeSight, включающим автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

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