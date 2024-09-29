Израиль заявил о ликвидации еще одного высокопоставленного командира «Хезболлы» 29.09.2024, 13:37

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Наубиль Каук

Фото: AP/Hussein Malla

Он был старшим членом центрального совета группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Наубиля Каука. Он погиб в результате авиаудара по столице Ливана.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, Каук был командиром подразделения превентивной безопасности «Хезболлы» и старшим членом центрального совета группировки.

Каук считался близко к руководству «Хезболлы» и, как отмечают в израильской армии, непосредственно участвовал в совершении атак на Израиль, в том числе в последние дни.

Наубиль Каук присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах и работал заместителем руководителя, а затем председателем южного Ливана в исполнительном совете, а также заместителем главы исполнительного совета.

Он погиб минувшей ночью в результате авиаударов в районе Дахия на юге Бейрута, где размещается центральный штаб «Хезболлы».

Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля нанесла удары по столице Ливана. В результате обстрела Бейрута погиб Хасан Насралла - главарь группировки «Хезболла».

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