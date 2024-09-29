Путину ставят неудобные вопросы 5 29.09.2024, 13:44

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Российские пропагандисты начали откровенно критиковать «СВО».

Россияне и российские пропагандисты изменили риторику, начали сомневаться во власти Кремля и критиковать ее. У них все больше возникает неудобных вопросов к Владимиру Путину.

Это происходит на фоне того, что российский диктатор не достиг желаемых целей в войне против Украины. Более того, регулярные украинские войска начали Курскую операцию и контролируют часть территории этой области.

Об этом «24 Каналу» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, отметив, что критика так называемой «СВО» демонстрирует изменение отношений в России и силовых структур к информации, которую они транслируют.

По словам военно-политического обозревателя, у многих россиян возникает вопрос, что неужели события в Курской области происходят по плану Путина, о котором он говорил в 2022 году? Уже даже известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев начинает говорить подобной риторикой.

«Они (российские пропагандисты – 24 Канал) уже не говорят этими нарративами о какой-то «масштабной победе», а как раз наоборот»,

– подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель объяснил, что российские пропагандисты и среднестатистические россияне находятся под влиянием, который транслируют соответствующие силовые структуры. Поэтому сейчас критика так называемой «СВО» демонстрирует изменения отношений не только между силовыми структурами к той информации, которую они должны одновременно транслировать, но и к отношениям между собой и даже с российским диктатором.

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