В Скиделе гаишники в погоне стреляли по колесам авто

В Скиделе гаишники в погоне стреляли по колесам авто1
- 29.09.2024, 14:06
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Водитель спешил на дискотеку.
В четыре утра сотрудники ГАИ в Скиделе решили остановить авто Mazda для проверки. Однако водитель сигнал проигнорировал и пустился наутек.
Беглец пытался оторваться по всем канонам кино — в том числе вилял по дороге, чтобы не дать себя опередить машине ГАИ. Милиционеры решили стрелять. Сначала они пару раз выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колесам. Им удалось повредить два колеса, и Mazda остановилась.
Как оказалось, за рулем находился 22-летний житель Зельвенского района. В 2022 году его лишили прав за нетрезвое вождение. Под градусом он был и в этот раз: по данным МВД, медицинское освидетельствование показало свыше одной промилле алкоголя.
Парень вместе с пассажиром, с которым накануне познакомился на заправке, направлялись в увеселительное заведение в Гродно.
Водителя задержали, на него составили шесть административных протоколов. Машина изъята и отправлена на штрафстоянку.