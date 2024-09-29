Британская разведка: В Тихорецке и Торопце уничтожено 30 тысяч тонн боеприпасов 2 29.09.2024, 14:13

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Это самые большие потери РФ за время войны.

В результате ударов по складам с боеприпасами, которые были нанесены в ночь с 20 на 21 сентября 2024 года, российская террористическая армия потеряла десятки тысяч тонн боеприпасов. Уничтожение арсеналов в Тихорецке и Торопце стало самыми большими потерями РФ с начала войны.

По предварительным данным, всего было уничтожено не менее 30 тыс. тонн боеприпасов. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В разведывательном ведомстве отметили, что с помощью беспилотных летательных аппаратов украинским войска удалось нанести удар по складу боеприпасов в Тихорецке в Краснодарском крае России и еще одному объекту в Торопце Тверской области.

Британская разведка подсчитала, что украинские БПЛА уничтожили не менее 30 тыс. тонн боеприпасов на открытом и бункерном хранении. Также в ведомстве прогнозируют, что эти удары наверняка вызовут, как минимум, краткосрочные перебои в поставках российской артиллерии и боеприпасов для стрелкового оружия, критических ресурсов в войне на истощение.

Кроме того сообщается, что общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на военных объектах, представляет собой самую большую потерю боеприпасов Россией во время войны. При этом в Британии подчеркнули, что на складах вероятно было вооружение, которое РФ получила от Северной Кореи.

«Эти крупные удары, нанесенные в быстрой последовательности, демонстрируют, что несмотря на то, что Россия развернула обширную эшелонированную систему ПВО, включая истребители вокруг Украины, она продолжает бороться с украинскими БПЛА, используемыми в операциях по глубокому удару в России. Весьма вероятно, что это приведет к дальнейшему рассредоточению российской логистической цепочки из-за страха дополнительных ударов, увеличивая нагрузку на и без того напряженную систему», – спрогнозировали в британской разведке.

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