Умер первый муфтий Беларуси 29.09.2024, 14:20

Исмаил Александрович

Ему было 95 лет.

25 сентября умер Исмаил Александрович — первый муфтий Беларуси. Ему было 95 лет. О его смерти сообщил портал islam.by.

Исмаил Александрович родился в Клецке в 1929 году. Работал инженером. В конце 80-х и начале 90-х стоял в самом начале исламского возрождения в Беларуси.

В 1994 он возглавил созданное Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь и был муфтием до 2005 года. Именно Исмаил Александрович был главным инициатором строительства Минской Соборной мечети.

«Исмаил Мустафович отличался искренним беспокойством за дело возрождения мусульманской религии, самоотверженностью и активностью на этом пути. Смерть первого муфтия является большой утратой для мусульманской уммы», — сообщает islam.by.

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