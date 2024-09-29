Умер первый муфтий Беларуси
- 29.09.2024, 14:20
Ему было 95 лет.
25 сентября умер Исмаил Александрович — первый муфтий Беларуси. Ему было 95 лет. О его смерти сообщил портал islam.by.
Исмаил Александрович родился в Клецке в 1929 году. Работал инженером. В конце 80-х и начале 90-х стоял в самом начале исламского возрождения в Беларуси.
В 1994 он возглавил созданное Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь и был муфтием до 2005 года. Именно Исмаил Александрович был главным инициатором строительства Минской Соборной мечети.
«Исмаил Мустафович отличался искренним беспокойством за дело возрождения мусульманской религии, самоотверженностью и активностью на этом пути. Смерть первого муфтия является большой утратой для мусульманской уммы», — сообщает islam.by.