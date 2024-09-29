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Сикорский заявил о переговорах в США по белорусским политзаключенным

  • 29.09.2024, 14:35
Сикорский заявил о переговорах в США по белорусским политзаключенным
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши провел важные встречи.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что во время своего визита в США провел важные встречи с американскими чиновниками по поводу политзаключенных в Беларуси, включая Анджея Почобута.

В пятницу Сикорский завершил свой визит в США, который включал участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке.

По словам Сикорского, он встретился с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

«Состоялась также встреча в Госдепартаменте со представителем США по делам заложников и политических заключенных. Это очень важно, в контексте о белорусских заключенных оппозиционеров, в том числе Анджея Почобута», — рассказал он в X.

Напомним, в феврале 2023 года политзаключенного журналиста Анджея Почобута приговорили к 8 годам колонии усиленного режима. Процесс проходил в закрытом режиме. Верховный суд оставил приговор без изменения. Напомним, что 31 июля Анджей Почобут официально стал почетным гражданином Варшавы.

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