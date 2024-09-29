Сикорский заявил о переговорах в США по белорусским политзаключенным
- 29.09.2024, 14:35
Министр иностранных дел Польши провел важные встречи.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что во время своего визита в США провел важные встречи с американскими чиновниками по поводу политзаключенных в Беларуси, включая Анджея Почобута.
В пятницу Сикорский завершил свой визит в США, который включал участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке.
По словам Сикорского, он встретился с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.
«Состоялась также встреча в Госдепартаменте со представителем США по делам заложников и политических заключенных. Это очень важно, в контексте о белорусских заключенных оппозиционеров, в том числе Анджея Почобута», — рассказал он в X.
Raport z zakończonej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam ⤵️ pic.twitter.com/t1pnvNHYW2— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 28, 2024
Напомним, в феврале 2023 года политзаключенного журналиста Анджея Почобута приговорили к 8 годам колонии усиленного режима. Процесс проходил в закрытом режиме. Верховный суд оставил приговор без изменения. Напомним, что 31 июля Анджей Почобут официально стал почетным гражданином Варшавы.