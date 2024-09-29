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62-летний врач три месяца ела только сардины

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  • 29.09.2024, 14:34
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62-летний врач три месяца ела только сардины

Результат ее шокировал.

Женщина рассказала о «шокирующих» вещах, которые произошли с ее организмом после того, как она в течение трех месяцев питалась только сардинами.

Об этом пишет LADbible.

Джейн Крамметт страдала сильной болью в ногах, воспалением и пищевой зависимостью, когда решила кардинально изменить образ жизни.

62-летний военный терапевт в отставке весила примерно 108 килограммов в свои лучшие годы и страдала подошвенным фасциитом, который усложнял ходьбу.

Поэтому в 2020 году Крамметт села на мясоедную диету и похудела на 30 кг, но в конце концов ее вес снова пополз вверх. Пора попробовать что-то другое.

В мае ее вес достиг 89 кг, и она решила попробовать 72-часовую сардинную голодовку Аннетт Босворт, врачу с Флориды. Метод от «доктора Боз» должен ускорить метаболизм и отправить организм человека в глубокий кетоз, чтобы быстро сжигать жир для получения энергии. Но женщина не остановилась на трех днях.

«Люди думают, что я абсолютно безумна», — сказала она Босворт на ее шоу на YouTube в прошлом месяце.

Краммет объяснила, что съедает четыре банки сардин ежедневно и добавляет к ним масло MCT.

Потребляя около 1500 калорий в день, она сказала, что «не морит себя голодом». Женщина утверждает, что ее диета, содержащаяся только из жирной рыбы, восстановила ее энергию, снизила уровень сахара в крови и облегчила боль.

Краммет также рассказала, что за первые две недели такого режима она потеряла 5,5 кг жидкости.

Тем временем, медики предупреждают, что ртуть может накапливаться в организме, несмотря на то, что сардины содержат ее в небольших количествах, а также указывают на другие потенциальные недостатки.

«Во-первых, сардины содержат ноль клетчатки. Клетчатка имеет решающее значение для здоровья кишечника и пищеварения. Диета, основанная исключительно на сардинах, может привести к запорам», — сказал доктор Масарат Джилани в эфире Surrey Live.

«Способ консервирования сардин означает, что они обычно консервируются либо в соли, либо в масле. Если это соленые сардины, вы потребляете избыточное количество натрия, что может повысить кровяное давление и создать нагрузку на почки».

Специалисты подчеркивают важность здорового, сбалансированного питания для поддержания хорошего состояния здоровья, содержащего не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно. Важно поговорить с врачом или зарегистрированным диетологом, если у вас есть сомнения в вашем рационе.

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