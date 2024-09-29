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Украина 120 дронами атаковала склад оружия РФ за 600 км

  • 29.09.2024, 14:22
  • 2,068
Украина 120 дронами атаковала склад оружия РФ за 600 км
иллюстративное фото

Стали известны новые детали операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ.

Во время атаки на РФ украинские военнослужащие применили 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели составило более 600 километров.

Украинские военные атаковали арсенал хранения российских ракет в Волгоградской области РФ. Об этом «Фокусу» рассказали источники в разведке.

Так арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда был поражен в поселке Котлубань Волгоградской области в ночь с 28 на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ.

Согласно информации источников в украинской разведке, это произошло около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Тогда как расстояние до цели составило более 600 километров.

По сообщениям российских пабликов, в районе попадания были слышны громкие взрывы, после чего начался масштабный пожар.

«В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет недостаток боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии РФ», — сообщил источник.

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