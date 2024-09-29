Украина 120 дронами атаковала склад оружия РФ за 600 км
- 29.09.2024, 14:22
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Стали известны новые детали операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ.
Во время атаки на РФ украинские военнослужащие применили 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели составило более 600 километров.
Украинские военные атаковали арсенал хранения российских ракет в Волгоградской области РФ. Об этом «Фокусу» рассказали источники в разведке.
Так арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда был поражен в поселке Котлубань Волгоградской области в ночь с 28 на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ.
Согласно информации источников в украинской разведке, это произошло около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Тогда как расстояние до цели составило более 600 километров.
По сообщениям российских пабликов, в районе попадания были слышны громкие взрывы, после чего начался масштабный пожар.
«В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет недостаток боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии РФ», — сообщил источник.