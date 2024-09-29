«Аэропорта больше нет»: БПЛА уничтожили 60 «Кинжалов» в Ейске 3 29.09.2024, 14:30

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иллюстративное фото

Разгромлены важные военные центры РФ.

В Ейске Краснодарского края в России прогремели взрывы в ночь с 28 на 29 сентября. На аэродроме могло быть уничтожено 60 ракет типа Х-47 «Кинжал». Об этом сообщает российское издание Astra и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров в своем Telegram.

«В Ейске возле военного городка прогремели взрывы. Предположительно, по области ударили беспилотники», — говорится в сообщении Astra.

Журналисты со ссылкой на местных жителей отметили, что взрывы прогремели возле военного городка, где расположен аэродром ВМФ РФ. В частности, там базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк.

Невзоров отметил, что на аэропорту было уничтожено десять комплексов по шесть пусков ракет типа Х-47 «Кинжал», то есть 60 ракет.

«Считайте, что его — аэропорта — больше нет. И да, эти ракеты были там «проездом» в другой аэропорт. Не доехали», — сказал Александр Невзоров.

Напомним, ночью 29 сентября в Минобороны РФ сообщили об атаке БПЛА по семи регионам. Так, 125 дронов якобы было уничтожено в Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Курской областях, Краснодарском крае.

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