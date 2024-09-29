закрыть
29 сентября 2024, воскресенье, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Аэропорта больше нет»: БПЛА уничтожили 60 «Кинжалов» в Ейске

3
  • 29.09.2024, 14:30
  • 3,856
«Аэропорта больше нет»: БПЛА уничтожили 60 «Кинжалов» в Ейске
иллюстративное фото

Разгромлены важные военные центры РФ.

В Ейске Краснодарского края в России прогремели взрывы в ночь с 28 на 29 сентября. На аэродроме могло быть уничтожено 60 ракет типа Х-47 «Кинжал». Об этом сообщает российское издание Astra и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров в своем Telegram.

«В Ейске возле военного городка прогремели взрывы. Предположительно, по области ударили беспилотники», — говорится в сообщении Astra.

Журналисты со ссылкой на местных жителей отметили, что взрывы прогремели возле военного городка, где расположен аэродром ВМФ РФ. В частности, там базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк.

Невзоров отметил, что на аэропорту было уничтожено десять комплексов по шесть пусков ракет типа Х-47 «Кинжал», то есть 60 ракет.

«Считайте, что его — аэропорта — больше нет. И да, эти ракеты были там «проездом» в другой аэропорт. Не доехали», — сказал Александр Невзоров.

Напомним, ночью 29 сентября в Минобороны РФ сообщили об атаке БПЛА по семи регионам. Так, 125 дронов якобы было уничтожено в Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Курской областях, Краснодарском крае.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников