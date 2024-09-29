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СМИ: Лукашенко помиловал экс-начальника своей охраны Втюрина

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  • 29.09.2024, 14:34
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СМИ: Лукашенко помиловал экс-начальника своей охраны Втюрина
Андрей Втюрин

Он отсидел меньше половины срока.

Диктатор Лукашенко помиловал бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности и бывшего руководителя своей службы безопасности Андрея Втюрина. В 2020 году он был приговорен к 12 годам заключения за коррупцию.

Об освобождении Втюрина сообщил бывший политзаключенный Сергей Петрухин. Источники «Нашай Нівы» подтвердили эту информацию.

Андрей Втюрин возглавил Службу безопасности Александра Лукашенко в 2007 году и руководил ею семь лет. В 2014 году Лукашенко освободил Втюрина от должности и назначил заместителем госсекретаря Совета безопасности.

Втюрина задержали весной 2019 года в момент получения взятки от российского бизнесмена. Позднее Лукашенко сообщил, что Втюрин «попал под прицел» силовиков еще когда возглавлял службу охраны.

Суд над Втюриным проходил с апреля по июль 2020 года. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму 192 тысячи долларов.

Такие деньги ему платили за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования для ДИН МВД, в частности для тюрьмы №8 в Жодино.

Втюрину присудили 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также лишили звания полковника.

Наказание бывший высокопоставленный силовик отбывал в колонии в городском поселке Витьба Витебской области. Всего по «делу Втюрина» осудили 16 человек. Среди них — чиновники Министерства финансов, а также менеджеры Нацбанка, БПС-Сбербанка, Беларусбанка, руководитель «Белтелекома», представители коммерческих структур. Кроме того, сроки получили российские бизнесмены, которые давали взятки.

Всего у причастных конфисковали более $1,65 миллиона.

Таким образом, Втюрин отсидел меньше половины из назначенных ему 12 лет.

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